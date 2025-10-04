मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करें… तरुण चुघ ने विपक्ष पर साधा निशाना

तरुण चुघ का विपक्ष पर कटाक्ष (IANS)
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने शनिवार को कहा कि जेन-जी युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं, खासकर कांग्रेस के राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी देश में खुशी का माहौल बनता है, ये नेता मातम की धुन बजाने लगते हैं।
न्यूज़ एजेंसी से खास बातचीत में चुघ ने कहा, "अगर किसी को लगता है कि वे जेन-जी युवाओं को गुमराह करने में सफल रहेंगे, तो यह उनकी भ्रमित सोच है। हमारे जेन-जी युवा पीएम मोदी द्वारा दिए गए लक्ष्यों को हर हाल में हासिल करके ही दम लेंगे। इसी मेहनत के दम पर भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।"
चुघ ने पीएम मोदी की युवा-केंद्रित नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री युवाओं के हितों का विशेष ध्यान रखते हैं। इसी कड़ी में आयकर में छूट प्रदान की गई है, ताकि युवाओं को किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी न हो। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार युवाओं को प्राथमिकता देती है। इसी साल मध्यम वर्ग के लिए जीएसटी दरों में कमी का ऐलान किया गया। कल ही पीएम ने जेन-जी किसानों के लिए फसलों के बेहतर दामों की घोषणा की।"
विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए चुघ ने कहा, "लोगों ने इटली का चश्मा पहना हुआ है। चाहे कोलंबिया में राहुल गांधी हों या महबूबा मुफ्ती, इन्हें असली भारत दिखाई ही नहीं दे रहा। इनके आने वाले दिनों में कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि मुंगेरीलाल के सपने देखना बंद करें। भारत के जेन-जी युवा देश के विकास के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं।"
लद्दाख के लेह में हाल की हिंसा पर चुघ ने कहा कि संवाद का सिलसिला जारी है और जल्द ही समाधान का रास्ता निकल जाएगा। "किसी को घबराने की जरूरत नहीं। दो जिलों वाले लद्दाख को पांच जिलों का किसने बनाया? जो लोग कल अलगाव चाहते थे, उन्हें यूटी का दर्जा किसने दिलाया?" उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में लद्दाख के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी दुर्गम पहाड़ों, वायुमंडल और जनसंख्या संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिए वचनबद्ध हैं।
चुघ ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, "उमर अब्दुल्ला को जनता ने सेवा का मौका दिया, लेकिन वे जनहित की परवाह नहीं कर रहे। जम्मू-कश्मीर की जनता से किए गए वादे पूरे नहीं कर रहे। वे सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, जो आज के समय में स्वीकार्य नहीं। मैं उमर अब्दुल्ला से अपील करता हूं कि घाटी की जनता से किए वादे पूरे करें। जनता सब कुछ देख रही है।"
