मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करें… तरुण चुघ ने विपक्ष पर साधा निशाना

लद्दाख के लेह में हाल की हिंसा पर चुघ ने कहा कि संवाद का सिलसिला जारी है और जल्द ही समाधान का रास्ता निकल जाएगा। "किसी को घबराने की जरूरत नहीं। दो जिलों वाले लद्दाख को पांच जिलों का किसने बनाया? जो लोग कल अलगाव चाहते थे, उन्हें यूटी का दर्जा किसने दिलाया?" उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में लद्दाख के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी दुर्गम पहाड़ों, वायुमंडल और जनसंख्या संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिए वचनबद्ध हैं।