कश्मीर सहित उत्तर भारत में सुबह-सुबह भूकंप के तेज झटके, घरों से भागे लोग

स्थानीय लोगों ने कहा कि भूकंप के झटके कुछ सेकेंड तक महसूस किए गए। घरों की खिड़कियां और दरवाजे हिलने से लोग दहशत में आ गए। बता दें कि कश्मीर घाटी भूकंपीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में आती है, जहां समय-समय पर हल्के से मध्यम तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं। भूकंप के बाद जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें सक्रिय हो गईं और संवेदनशील इलाकों की निगरानी शुरू कर दी गई।