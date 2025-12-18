स्कूल मैदान में छात्र को मिला 1000 साल प्राचीन ईलम सिक्का

विशेषज्ञों का कहना है कि ईलम सिक्के आमतौर पर तटीय गांवों में पाए गए हैं, लेकिन इस बार यह अंतर्देशीय क्षेत्र में मिला है। मदुरै स्थित सेवानिवृत्त पुरातत्वविद् सी. सांतलिंगम ने बताया यह सिक्का 10वीं और 11वीं शताब्दी का है। उन्होंने याद किया कि 1987 में उनको भी रामनाथपुरम जिले के नीरवी गांव में राजेंद्र चोल का एक ईलम स्वर्ण सिक्का मिला था। इतिहासकारों के अनुसार राजराजा चोल और राजेंद्र चोल ने श्रीलंका पर विजय के बाद सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे, जिससे द्वीप राष्ट्र दक्षिण-पूर्वी एशिया के युग में एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में उभरा।