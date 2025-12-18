18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

स्कूल मैदान में छात्र को मिला 1000 साल प्राचीन ईलम सिक्का

तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में एक छात्र को स्कूल के खेल मैदान में 1000 साल पुराने राजराजा चोल का ईलम सिक्का मिला। इस ऐतिहासिक सिक्के की पहचान पुरातत्वविदों ने की, जो श्रीलंका पर राजराजा चोल की विजय का प्रतीक है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 18, 2025

Coins

प्रतीकात्मक तस्वीर

तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के मुदुकुलत्तुर के पास सेल्वनायगपुरम स्थित सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय के एसएसएलसी के छात्र बी. प्रसीद बालन को स्कूल के खेल मैदान में राजराजा चोल प्रथम (985-1012 ईस्वी) के नाम वाला 1000 साल पुराना ईलम सिक्का मिला है। छात्र ने सूचना प्रधानाध्यापक एम. अहमद फैजल को दी, जिसके बाद रामनाथपुरम पुरातत्व अनुसंधान फाउंडेशन के संस्थापक वी. राजगुरु ने सिक्के की जांच की।

इतिहासकारों के अनुसार ईलम सिक्के राजराजा चोल प्रथम की ओर से श्रीलंका पर विजय के उपलक्ष्य में जारी किए गए थे। ये कुलुतुंगा चोल प्रथम तक प्रचलन में रहे। इनको सोने, चांदी और तांबे में ढाला गया था। सिक्के के एक तरफ फूल लिए खड़े व्यक्ति, अर्धचंद्र, त्रिशूल और दीपक की आकृतियां हैं, जबकि दूसरी ओर शंख लिए बैठे व्यक्ति के पास देवनागरी लिपि में “श्री राज राजा” अंकित है।

यह सिक्का 10वीं और 11वीं शताब्दी का

विशेषज्ञों का कहना है कि ईलम सिक्के आमतौर पर तटीय गांवों में पाए गए हैं, लेकिन इस बार यह अंतर्देशीय क्षेत्र में मिला है। मदुरै स्थित सेवानिवृत्त पुरातत्वविद् सी. सांतलिंगम ने बताया यह सिक्का 10वीं और 11वीं शताब्दी का है। उन्होंने याद किया कि 1987 में उनको भी रामनाथपुरम जिले के नीरवी गांव में राजेंद्र चोल का एक ईलम स्वर्ण सिक्का मिला था। इतिहासकारों के अनुसार राजराजा चोल और राजेंद्र चोल ने श्रीलंका पर विजय के बाद सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे, जिससे द्वीप राष्ट्र दक्षिण-पूर्वी एशिया के युग में एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में उभरा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Dec 2025 05:28 am

Hindi News / National News / स्कूल मैदान में छात्र को मिला 1000 साल प्राचीन ईलम सिक्का

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.