5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार में छात्रों की बेरहमी से पिटाई, डकार मारने पर टीचर ने दी खौफनाक सजा

बिहार के पश्चिम चंपारण के एक स्कूल के दो छात्रों के साथ शिक्षकों द्वारा जमीन पर पटककर बेरहमी से मारपीट करने के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है।

less than 1 minute read
Google source verification

पटना

image

Devika Chatraj

Jan 05, 2026

बिहार के एक स्कूल में दो छात्रों की पिटाई (AI Image)

पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया स्थित एक उच्च माध्यमिक विद्यालय ओझवलिया में कक्षा-9 के दो छात्रों के साथ जमीन पर पटककर बेरहमी से मारपीट करने के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है। घटना की शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी (DPO), समग्र शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा-साक्षरता, गार्गी कुमारी ने आरोपित शिक्षकों से तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है।

शिकायत में क्या कहा गया?

पटखौली परती टोला, बैरिया के निवासी मो. सैयद हुसैन ने डीपीओ को शिकायत दी कि कक्षा में डकार लेने पर शिक्षक सुनील कुमार पाल और संदीप कुमार राय ने कक्षा-9 के दो छात्रों को खींचकर बाहर निकाला और टाइल्स लगी जमीन पर पटक दिया। इसके बाद छात्रों की बेरहमी से पिटाई की गई।

छात्रों ने लगाई मदद की गुहार

शिकायत में यह भी आरोप है कि छात्रों के बार-बार मना करने के बावजूद मारपीट जारी रही। यहां तक कि प्रधानाध्यापक से छात्रों को विद्यालय से निकालने की पैरवी भी की गई। घटना के समय अन्य शिक्षक भी मौजूद थे, लेकिन आरोपित शिक्षकों की दबंगई के कारण वे मूकदर्शक बने रहे और छात्रों को बचाने का साहस नहीं कर सके।

शिक्षा विभाग का रुख

डीपीओ गार्गी कुमारी ने इस घटना को अध्यापक आचरण संहिता, शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 का उल्लंघन, और विद्यालय के शैक्षणिक माहौल को प्रभावित करने वाला बताते हुए इसे गंभीर मामला करार दिया। उन्होंने दोनों शिक्षकों को निर्देश दिया है कि आरोपों के प्रत्येक बिंदु पर साक्ष्य सहित मंतव्य तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

05 Jan 2026 01:04 pm

Hindi News / National News / बिहार में छात्रों की बेरहमी से पिटाई, डकार मारने पर टीचर ने दी खौफनाक सजा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.