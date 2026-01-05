बिहार में छात्रों की बेरहमी से पिटाई, डकार मारने पर टीचर ने दी खौफनाक सजा

बिहार के एक स्कूल में दो छात्रों की पिटाई (AI Image)
पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया स्थित एक उच्च माध्यमिक विद्यालय ओझवलिया में कक्षा-9 के दो छात्रों के साथ जमीन पर पटककर बेरहमी से मारपीट करने के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है। घटना की शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी (DPO), समग्र शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा-साक्षरता, गार्गी कुमारी ने आरोपित शिक्षकों से तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है।
पटखौली परती टोला, बैरिया के निवासी मो. सैयद हुसैन ने डीपीओ को शिकायत दी कि कक्षा में डकार लेने पर शिक्षक सुनील कुमार पाल और संदीप कुमार राय ने कक्षा-9 के दो छात्रों को खींचकर बाहर निकाला और टाइल्स लगी जमीन पर पटक दिया। इसके बाद छात्रों की बेरहमी से पिटाई की गई।
शिकायत में यह भी आरोप है कि छात्रों के बार-बार मना करने के बावजूद मारपीट जारी रही। यहां तक कि प्रधानाध्यापक से छात्रों को विद्यालय से निकालने की पैरवी भी की गई। घटना के समय अन्य शिक्षक भी मौजूद थे, लेकिन आरोपित शिक्षकों की दबंगई के कारण वे मूकदर्शक बने रहे और छात्रों को बचाने का साहस नहीं कर सके।
डीपीओ गार्गी कुमारी ने इस घटना को अध्यापक आचरण संहिता, शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 का उल्लंघन, और विद्यालय के शैक्षणिक माहौल को प्रभावित करने वाला बताते हुए इसे गंभीर मामला करार दिया। उन्होंने दोनों शिक्षकों को निर्देश दिया है कि आरोपों के प्रत्येक बिंदु पर साक्ष्य सहित मंतव्य तीन दिन के भीतर प्रस्तुत करें।
