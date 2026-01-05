बिहार में छात्रों की बेरहमी से पिटाई, डकार मारने पर टीचर ने दी खौफनाक सजा

पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया स्थित एक उच्च माध्यमिक विद्यालय ओझवलिया में कक्षा-9 के दो छात्रों के साथ जमीन पर पटककर बेरहमी से मारपीट करने के मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाया है। घटना की शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी (DPO), समग्र शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा-साक्षरता, गार्गी कुमारी ने आरोपित शिक्षकों से तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है।