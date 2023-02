बिहार CM पर सुधाकर सिंह का बड़ा हमला, बोले- 'भ्रष्टाचारियों, गुंडों के लिए सरकार चलाते हैं नीतीश'

Submitted by:

Sudhakar Singh on Nitish Kumar: बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर हमला बोला है। उन्होंने कैमूर में आयोजित किसानों के एक कार्यक्रम में कहा कि नीतीश भ्रष्टाचारियों, गुंडों और अधिकारियों के लिए सरकार चलाते हैं। वे किसानों के लिए कोई काम करना नहीं चाहते।

Sudhakar Singh Attacks Nitish Kumar, says Nitish Run Govt for corrupt people and criminals