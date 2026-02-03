सुनेत्रा पवार ही होंगी NCP अध्यक्ष! प्रफुल्ल पटेल बने रहेंगे कार्यकारी अध्यक्ष : सूत्र

अजित पवार के 28 जनवरी 2026 को बारामती में प्लेन क्रैश में निधन के बाद एनसीपी में नेतृत्व का संकट पैदा हो गया था। अजित पवार एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री थे। उनकी अचानक मौत ने पार्टी को झटका दिया, लेकिन नेताओं ने तेजी से फैसला लिया। सुनेत्रा पवार को पहले विधायक दल का नेता चुना गया और 31 जनवरी को वे महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनीं। उन्होंने लोक भवन में शपथ ली और अजित पवार के तीन विभागों—राज्य उत्पाद शुल्क, अल्पसंख्यक मामले, खेल और युवा कल्याण—की जिम्मेदारी संभाली। वित्त विभाग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास रहा।