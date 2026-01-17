कॉलेजों-विवि में खाली पदों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: 4 महीने में भर्ती और 1 महीने में VC की नियुक्ति के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक अहम आदेश में देश में उच्च शिक्षण संस्थाओं (कॉलेज और विश्वविद्यालय) में खाली पड़े शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों को चार माह में तथा कुलपति व रजिस्ट्रार के पदों को एक माह में भरने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने उच्च शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों में मानसिक तनाव व आत्महत्याओं की घटनाओं को कॉलेज-विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और प्रशासनिक पदों की वैकेंसी सहित अन्य कारणों से जोड़ते हुए यह निर्देश दिए।