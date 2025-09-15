सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर सुनाया फैसला, अब कलेक्टर नहीं ले पाएंगे प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय

वक्फ़ संशोधन क़ानून पर माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला बड़े पैमाने पर राहत देने वाला है। मैं आज माननीय सु्प्रीम कोर्ट की चौखट पर इंसाफ़ की उम्मीद के साथ सुबह से मौजूद था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी साज़िश और ज़मीनें ख़ुर्द बुर्द करने के लिये मंशा पर रोक लगाई है। देश भर के वो तमाम अमनपसंद लोग जो संसद से अदालत की चौखट तक पर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिये ये अंतिम तो नहीं लेकिन अंतरिम राहत ज़रूर है।