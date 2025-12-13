कैंसर को राष्ट्रीय बीमारी घोषित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य सरकारों को जारी किया नोटिस

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि कैंसर को देशभर में अधिसूचित बीमारी घोषित करने के साथ-साथ एक एकीकृत, रीयल-टाइम डिजिटल कैंसर रजिस्ट्री (कोविन जैसी) स्थापित करने के व्यापक निर्देश जारी किए जाएं। इससे प्रभावी निगरानी, प्रारंभिक पहचान और वैज्ञानिक नीति निर्माण संभव हो सकेगा। मामले की अगली सुनवाई जवाब दाखिल होने के बाद होगी। यह कदम भारत में बढ़ते कैंसर बोझ को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां 2025 तक कैंसर मामलों में 12.8% की वृद्धि का अनुमान है।