Ahmedabad Flight Crash: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, जानें क्या कहा?

विमान का मलबा एक मेडिकल कॉलेज की इमारत पर गिरा, जिससे वहां भी नुकसान हुआ। एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया था कि विमान के उड़ान भरने के ठीक 10 सेकंड बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस 'RUN' पोजीशन से 'CUTOFF' पोजीशन में चले गए। इससे इंजनों को फ्यूल सप्लाई बंद हो गई, जिसके कारण थ्रस्ट (शक्ति) पूरी तरह खत्म हो गई।