सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की याचिका पर ED को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है। नोटिस में ED की याचिका को किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने के लिए निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा गया था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में मंत्री सत्येंद्र जैन की उस याचिका को खारिज कर दिया गया था।

Supreme Court notice to Enforcement Directorate (ED) over Satyendar Jain's plea against new judge