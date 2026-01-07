सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम, आवारा कुत्तों से सड़कें खाली करने का दिया आदेश

आवारा कुत्तों के पक्ष में पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय उन्हें कभी किसी कुत्ते ने नुकसान नहीं पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, “आप खुशकिस्मत हैं, लेकिन लोग काटे जा रहे हैं, बच्चे प्रभावित हो रहे हैं और जान तक जा रही है।” कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि किसी को काटने वाले कुत्ते को पकड़कर सेंटर्स में ले जाया जाएगा, नसबंदी की जाएगी और फिर उसी इलाके में छोड़ दिया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मजाकिया अंदाज में कहा कि बस एक चीज बाकी रह गई है कुत्तों को काउंसलिंग देना, ताकि वापस छोड़े जाने पर वे किसी को काट न सकें।