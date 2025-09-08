Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

CM रेवंत रेड्डी के खिलाफ BJP की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से किया इनकार, कहा- ‘ये सब सहने के लिए…’

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ भाजपा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, राजनीतिक लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सही मंच नहीं है और नेताओं को ऐसी बातों को सहन करने की क्षमता रखनी चाहिए। रेड्डी के आरक्षण पर दिए गए कथित विवादास्पद बयान से जुड़ी ये याचिका तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देती थी। अब इस मामले में आगे कोई सुनवाई नहीं होगी।

भारत

Mukul Kumar

Sep 08, 2025

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट। (फोटो- सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट)

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा तेलंगाना) द्वारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।

इस याचिका में रेड्डी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के मामले को रद्द करने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी।

ये भी पढ़ें

देश भर के थानों में CCTV की कमी और बाढ़ पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, केंद्र व राज्य सरकारों से मांगा जवाब
राष्ट्रीय
Supreme Court

इस बयान को लेकर भड़की भाजपा

2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान, रेड्डी ने कहा था कि अगर भाजपा तेलंगाना में सत्ता में आती है तो वह आरक्षण समाप्त कर देगी।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज यह कहते हुए मामले को खारिज कर दिया कि शीर्ष अदालत को राजनीतिक लड़ाई लड़ने के मंच में नहीं बदला जाना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर आप एक राजनेता हैं, तो आपके पास इन सब चीजों को सहने के लिए मजबूत चमड़ी होनी चाहिए।

खबर पर अपडेट जारी है…

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Supreme Court

Updated on:

08 Sept 2025 12:25 pm

Published on:

08 Sept 2025 12:10 pm

Hindi News / National News / CM रेवंत रेड्डी के खिलाफ BJP की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से किया इनकार, कहा- ‘ये सब सहने के लिए…’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.