क्या दोबारा हिंदू धर्म अपनाने से वापस मिल जाता है SC का दर्जा? सुप्रीम कोर्ट ने दिया जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि धर्मांतरण के बाद व्यक्ति फिर से अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए तीन जरुरी शर्तें पूरी करनी होंगी मूल जाति प्रमाणित होना होगा। व्यक्ति को साबित करना होगा कि उसका जन्म उसी जाति में हुआ था, जो अनुसूचित जाति की सूची में शामिल है।व्यक्ति को यह दिखाना होगा कि उसने अपने पिछले धर्म को पूरी तरह छोड़कर हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म में सच्ची वापसी की है। व्यक्ति को यह प्रमाण देना होगा कि उसकी मूल जाति के अन्य सदस्य उसे फिर से स्वीकार कर चुके हैं। अगर इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती, तो SC का दर्जा वापस नहीं मिलेगा।