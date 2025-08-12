Talaq-e-Hasan: सुप्रीम कोर्ट ने तलाक ए हसन पर NHRC, NCW और NCPCR से मांगा जवाब, जानिए क्या है प्रथा

मुसलमानों में प्रचलित तलाक-ए-हसन एक ऐसी प्रथा है, जिसमें तीन महीने तक हर महीने एक बार तलाक कहा जाता है और इस तरह तीन तलाक की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस्लामिक स्कॉलर्स के अनुसार, पहली बार तलाक बोलने के बाद पति-पत्नी को एक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। महिला को तीन महीने तक महावारी आनी चाहिए। इस दौरान समाज और परिजनों को पति-पत्नी के बीच समझौता करना चाहिए। दूसरी बार तलाक के वक्त गवाह की मौजूदगी होनी चाहिए। फिर भी मसले का हल न हो तो तीसरी महावारी के बाद तलाक हो जाता है। इसमें पत्नी की भी सहमति जरूरी है। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक या तलाक-ए-बिदअत या एक बार में तीन बार तलाक कहने को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई नवंबर के तीसरे सप्ताह 19 तारीख को होगी।