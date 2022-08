सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ की याचिका पर गुजरात सरकार को भेजा नोटिस, अब 25 अगस्त को होगी सुनवाई

तीस्ता सीतलवाड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए 25 अगस्त तक जवाब मांगा है। याचिका में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी गई है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से को नोटीस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज तीस्ता सीतलवाड़ा की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ा की जमानत याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है और 25 अगस्तक तक जवाब मांगा है। 2002 के गोधरा दंगों के मामलों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित हाई-रैंकिंग अधिकारियों को फंसाने के लिए दस्तावेज बनाने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ द्वारा दायर जमानत याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात राज्य को नोटिस जारी किया है।

Supreme Court sends notice to Gujarat government on Teesta Setalvad's petition, will consider interim relief on August 25