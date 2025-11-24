CJI Surya Kant : सीजेआई बने सूर्यकांत, रोहतक से की लॉ की पढ़ाई, जानिए किन ऐतिहासिक मामलों में दिए फैसले

इसके बाद उन्हें 2018 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अगले ही साल यानी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए। वे कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे हैं। इन फैसलों में में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों से निपटने में राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों पर हाल ही में पारित उनका फैसला भी शामिल है। वे उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसने औपनिवेशिक काल के राजद्रोह कानून को स्थगित रखा था और निर्देश दिया था कि सरकार की समीक्षा तक इसके तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए।