भाई ने जरा भी परवाह नहीं की, खैर…, BRS से निकाले जाने के बाद कविता ने MLC पद छोड़ा; पिता KCR से कर दी भावुक अपील

बीआरएस से निकाले जाने के एक दिन बाद वरिष्ठ नेता पार्टी संस्थापक और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (केसीआर) की बेटी के कविता ने बुधवार को एमएलसी पद छोड़ने का एलान कर दिया है।
इसके साथ, कविता ने अपने चचेरे भाई व पूर्व मंत्री टी हरीश राव पर उनके खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया है। मीडिया से बातचीत के दौरान कविता ने कहा कि जब मैं पिछड़ा वर्ग (बीसी) आरक्षण के लिए काम कर रही थी, तो मुझ पर सवाल उठाए गए।
कविता ने कहा कि उनसे पूछा गया कि वह ऐसा कैसे बोल सकती हैं, क्योंकि यह पार्टी के खिलाफ है। उन्होंने मेरे खिलाफ लिखा और प्रचार किया। कुछ बीआरएस नेता मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण रहे हैं।
कविता ने आगे कहा कि मैं अपने खिलाफ हो रही साजिश को लेकर भाई केटीआर से मिली। मैंने उन्हें मेरे खिलाफ चल रहे झूठे प्रचार के बारे में बताया।
मैंने उनसे अनुरोध किया कि इसपर एक्शन लें, बहन होने के नाते नहीं तो कम से कम हमारी पार्टी की एमएलसी होने के नाते, लेकिन उन्होंने जरा भी परवाह नहीं की।
उन्होंने मुझे फोन भी नहीं किया। यह बहुत पहले हुआ था। कार्यकारी अध्यक्ष और पार्टी एमएलसी होने के नाते, मैंने इन साजिशों की शिकायत की थी। क्या आपने इस पर कोई कार्रवाई की, अन्ना? क्या आपने इसके बारे में एक शब्द भी कहा?
इसके साथ कविता ने अपने पिता के चंद्रशेखर राव और भाई केटी रामा राव के साथ अपने संबंधों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि केसीआर गारू और केटीआर गारू मेरे परिवार हैं। हम खून के रिश्ते से बंधे हैं।
पिता और भाई से अपील करते हुए कविता ने कहा कि पार्टी से निलंबन या पद खोने जैसे कारणों से यह रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपने निजी और राजनीतिक विकास के लिए हमारे परिवार को बिखराना चाहते हैं।
कविता ने आगे कहा कि मैं अपने पिता केसीआर से अनुरोध करती हूं कि आप अपने आस-पास जो हो रहा है, उस पर ध्यान दें। उन्होंने मुझे पहले निलंबित किया क्योंकि मैं भी आपकी तरह सीधी-सादी इंसान हूं, सच बोलने वाली हूं।
खतरा है कि भविष्य में राम अन्ना और आपके साथ भी ऐसा ही हो। हमारी बीआरएस पार्टी के खिलाफ एक साजिश चल रही है और मेरा निलंबन उसी साजिश का हिस्सा है।