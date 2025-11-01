छोटे शहरों से भी बदतर बेंगलुरु और चेन्नई के हालात, जानिए भारत के 10 सबसे गंदे शहरों के नाम

Top 10 Dirtiest Cities: भारत के शहरों में जहां एक ओर चमचमाती इमारतें और आधुनिक शॉपिंग मॉल उभर रहे हैं, वहीं संकरी गलियों में कचरे के ढेर और बंद नालियां स्वच्छता की चुनौतियां सामने आ रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट ने इसी तस्वीर को और स्पष्ट किया है। इस सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कई छोटे कस्बों ने बड़े महानगरों को मात दे दी है, जो दर्शाता है कि संसाधनों की कमी स्वच्छता में बाधा नहीं बनती।