POCSO केस में चर्चित स्वामी सबूतों के अभाव में बरी, दो नाबालिग लड़कियों ने लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप

दरअसल, महंत शिवमूर्ति मुरुघा शरणारू के खिलाफ 26 अगस्त 2022 को पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया था। शरणारू के मठ से जुड़ी दो नाबालिग लड़कियों ने उनके खिलाफ मैसूर के नजरबाद पुलिस स्टेशन में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद मामले को चित्रदुर्ग ग्रामीण थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस ने शरणारू को 1 सितंबर, 2022 को गिरफ्तार कर लिया। स्वामी शरणारू करीब 14 महीने जेल में रहे। 27 अक्टूबर, 2022 को फाइल की गई चार्जशीट से दो नाम हटा दिए गए, जिसमें इन्वेस्टिगेटर ने FIR में दम न होने का हवाला दिया।