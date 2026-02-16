16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

तमिलनाडु बीजेपी चीफ ने एक्टर विजय की पत्नी से मांगी माफी, अपने बयान को बताया गलत

तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने अभिनेता विजय पर की गई विवादित टिप्पणी और तृषा का नाम घसीटने को लेकर खेद जताया। बयान के बाद राजनीतिक दलों ने इसे व्यक्तिगत और अनुचित हमला बताया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 16, 2026

Tamil Nadu BJP chief apologizes to actor Vijay's wife

तमिलनाडु भाजपा प्रमुख ने अभिनेता विजय की पत्नी से माफी मांगी (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

तमिलनाडु की राजनीति में बयानबाजी को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। सत्तारूढ़ दलों और विपक्ष के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन (Nainar Nagendran) ने अभिनेता से नेता बने विजय पर की गई अपनी विवादित टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। उन्होंने स्वीकार किया कि वह बयान गलती से दिया गया था और यदि किसी की भावना आहत हुई है तो वह इसके लिए दिल से माफी मांगते हैं।

तृषा के घर से बाहर निकलें विजय - नागेंद्रन

रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान नागेंद्रन ने विजय की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि वह पहले तृषा के घर से बाहर निकलें, तभी राजनीति में कुछ कर पाएंगे। यह टिप्पणी उस समय आई जब विजय ने दावा किया था कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभरेगी। नागेंद्रन ने विजय को अनुभवहीन बताते हुए उनका मजाक उड़ाया और कहा कि जो व्यक्ति छत पर नहीं चढ़ सकता, वह आसमान छूने का सपना देख रहा है।

तृषा के कानूनी सलाहकार ने बयान जारी किया

इस बयान के बाद सियासी हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। द्रविड मुनेत्र कषगम (DMK) और कांग्रेस नेताओं ने इसे व्यक्तिगत और असंवेदनशील टिप्पणी करार दिया। कई नेताओं ने आरोप लगाया कि यह महिलाओं के प्रति अनादर को दर्शाता है और राजनीतिक बहस का स्तर गिराता है। बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विजय की पत्नी और अभिनेत्री तृषा कृष्णन की ओर से उनके कानूनी सलाहकार ने बयान जारी कर इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि तृषा पूरी तरह राजनीतिक रूप से तटस्थ हैं और उन्हें अपने पेशेवर कार्यों से ही पहचाना जाना चाहिए।

पहले बात पर अड़े रहे फिर मांगी माफी

बयान में कहा गया कि राज्य की राजनीति में उच्च पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी असंगत और आपत्तिजनक टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी। इस पूरे घटनाक्रम ने चुनावी माहौल में राजनीतिक शिष्टाचार पर बहस छेड़ दी है। जहां एक ओर भाजपा नेता ने पहले अपने बयान से पीछे हटने से इनकार किया था, वहीं सोमवार को उन्होंने कहा कि पार्टी की अखिल भारतीय महिला मोर्चा प्रमुख और राज्य नेतृत्व ने उनसे इस विषय पर बात की है। उन्होंने दोहराया कि यदि किसी को ठेस पहुंची है तो वह इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Feb 2026 04:27 pm

Hindi News / National News / तमिलनाडु बीजेपी चीफ ने एक्टर विजय की पत्नी से मांगी माफी, अपने बयान को बताया गलत

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.