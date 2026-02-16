तमिलनाडु बीजेपी चीफ ने एक्टर विजय की पत्नी से मांगी माफी, अपने बयान को बताया गलत

इस बयान के बाद सियासी हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। द्रविड मुनेत्र कषगम (DMK) और कांग्रेस नेताओं ने इसे व्यक्तिगत और असंवेदनशील टिप्पणी करार दिया। कई नेताओं ने आरोप लगाया कि यह महिलाओं के प्रति अनादर को दर्शाता है और राजनीतिक बहस का स्तर गिराता है। बीजेपी अध्यक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विजय की पत्नी और अभिनेत्री तृषा कृष्णन की ओर से उनके कानूनी सलाहकार ने बयान जारी कर इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि तृषा पूरी तरह राजनीतिक रूप से तटस्थ हैं और उन्हें अपने पेशेवर कार्यों से ही पहचाना जाना चाहिए।