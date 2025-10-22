पत्नी पर था कई पुरुषों से अवैध संबंध का शक, दो महीने बाद ड्रम में मिला शव

एसपी शुक्ला ने कहा कि जब वह अपनी बेटी से संपर्क नहीं कर पाए तो उन्हें संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि लापता होने से ठीक पहले प्रिया पुडुपलायम में अपने माता-पिता के घर गई थी और उनसे कहा था कि वह अपने पति से अलग होना चाहती है। पुलिस ने बताया कि उसके परिवार ने उसे अपने पति के पास वापस जाने के लिए मना लिया। जब प्रिया के दोनों बेटों ने श्रीनिवासन को बताया कि उन्होंने लगभग दो महीने से अपनी मां को नहीं देखा है, तो उन्होंने तुरंत पुलिस के पास जाने का फैसला किया।