पत्नी पर था कई पुरुषों से अवैध संबंध का शक, दो महीने बाद ड्रम में मिला शव

Tamil Nadu Crime: घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि सिलंबरासन की पत्नी का शव एक ड्रम में भरा हुआ पाया गया और उसे पड़ोसी तिरुवल्लूर जिले में एक कब्रिस्तान के पास दफनाया गया था।

2 min read

चेन्नई

image

Shaitan Prajapat

Oct 22, 2025

Crime news

पति ने की पत्नी की हत्या (पत्रिका फाइल फोटो)

Tamil Nadu Crime: देश में बीते कुछ महीने से अवैध संबंध को लेकर हत्या के कई मामले सामने आ रहे है। एक ऐसा ही मामला तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से प्रकाश में आया है। एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिसका शव चेन्नई के पास तिरुवल्लूर जिले में एक कब्रिस्तान के पास एक ड्रम में भरा हुआ मिला। पुलिस ने 22 अक्टूबर की यह जानकारी दी। आरोपी की पहचान 33 वर्षीय सिलंबरासन के रूप में हुई है, जिसने कथित तौर पर अपना अपराध कबूल कर लिया है।

घर से 3 किमी दूर मिला शव

घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि सिलंबरासन की पत्नी का शव एक ड्रम में भरा हुआ पाया गया और उसे पड़ोसी तिरुवल्लूर जिले में एक कब्रिस्तान के पास दफनाया गया था। तिरुवल्लूर के पुलिस अधीक्षक विवेकानंद शुक्ला ने बताया कि उसने (सिलंबरासन) 14 अगस्त को गला घोंटकर उसकी हत्या करने और उसके शव को घर से लगभग तीन किलोमीटर दूर फेंकने की बात कबूल की है। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस ने शव बरामद किया।

पत्नी पर कई अफेयर का शक

एसपी ने कहा कि सिलंबरासन को अपनी पत्नी 26 वर्षीय प्रिया पर कई मामलों में संलिप्त होने का संदेह था। उन्होंने बताया कि जांच में पता चला है कि उसके संदेह के कारण दंपति में अक्सर झगड़ा होता था। अधिकारी ने बताया कि प्रिया के पिता श्रीनिवासन ने ही अरमबक्कम पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी।

पति से अलग होना चाहती थी प्रिया

एसपी शुक्ला ने कहा कि जब वह अपनी बेटी से संपर्क नहीं कर पाए तो उन्हें संदेह हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि लापता होने से ठीक पहले प्रिया पुडुपलायम में अपने माता-पिता के घर गई थी और उनसे कहा था कि वह अपने पति से अलग होना चाहती है। पुलिस ने बताया कि उसके परिवार ने उसे अपने पति के पास वापस जाने के लिए मना लिया। जब प्रिया के दोनों बेटों ने श्रीनिवासन को बताया कि उन्होंने लगभग दो महीने से अपनी मां को नहीं देखा है, तो उन्होंने तुरंत पुलिस के पास जाने का फैसला किया।

हत्या का मामला दर्ज, 15 दिन की रिमांड पर भेजा

एसपी ने कहा कि जब हमने सिलंबरासन से पूछताछ की, तो वह अपनी कहानी बदलता रहा। इसलिए हमें शक हुआ और हमने गहराई से जांच शुरू की। आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। एसपी ने बताया कि हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और सिलंबरासन को 15 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है।

Updated on:

22 Oct 2025 05:05 pm

Published on:

22 Oct 2025 05:01 pm

Hindi News / National News / पत्नी पर था कई पुरुषों से अवैध संबंध का शक, दो महीने बाद ड्रम में मिला शव

