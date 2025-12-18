इस राज्य में लाखों नौकरियों पर गहराया संकट, CM ने चुनाव से पहले PM मोदी को पत्र लिखकर कहा- अगर अब भी…

सीएम स्टालिन ने अमेरिकी एक्सपोर्ट पर निर्भर अपने प्रदेश के उद्योगों के सामने आए एक अभूतपूर्व संकट पर चिंता जताई है। पीएम मोदी को लिखे एक पत्र में स्टालिन ने तत्काल और निर्णायक राजनयिक हस्तक्षेप का आग्रह किया है ताकि उस स्थिति को संभाला जा सके, जिसके बारे में उन्होंने चेतावनी दी कि यह एक मानवीय और आर्थिक आपदा बन सकती है।