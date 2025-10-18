गुड न्यूज! दिवाली के बाद आसान होगी यात्रा, सरकार ने किया इस दिन की छुट्टी का ऐलान

टीएनपीएसटीए के राज्य अध्यक्ष सी. अरासु ने कहा, दिवाली के लिए, शिक्षक, छात्र और शिक्षा विभाग के अधिकारी सप्ताहांत में अपने गृहनगर जाएंगे और अगले दिन लौटेंगे। परिवहन नेटवर्क बेहद व्यस्त रहने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को सुविधानुसार लौटने के लिए प्रमुख त्योहारों के अगले दिन छुट्टी देने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। एसोसिएशन के बयान में कहा गया है, भीड़ को देखते हुए, 21 अक्टूबर को अवकाश घोषित करने से भीड़‌भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। इसकी भरपाई शनिवार को काम करके की जा सकती है।