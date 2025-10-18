गुड न्यूज! दिवाली के बाद आसान होगी यात्रा, सरकार ने किया इस दिन की छुट्टी का ऐलान

School Holiday(Symbolic Image- Freepik)
Diwali Holiday: त्योहार के सीजन में बाजार से लेकर बस और ट्रेन सभी जगह जबरदस्त भीड़ रहती है। हर बार की तरह इस बार भी दिवाली के मौके पर भारी भीड़ रहने वाली है। दिवाली मनाने के बाद अपने गृहनगर से लौटने वाले नागरिकों की सुगम यात्रा की सुविधा के लिए छुट्टी का ऐलान किया है। तमिलनाडु सरकार ने 21 अक्टूबर को राज्य भर के सभी सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्कूलों और कॉलेजों के लिए विशेष अवकाश की घोषणा की है।
देशभर में दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जा रही है और राज्य सरकार ने कहा कि एक दिन की छुट्टी छात्रों, शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों का ध्यान में रखते हुए घोषित की गई है, जो त्यौहार के दौरान अपने मूल स्थानों से यात्रा करेंगे। इस अतिरिक्त अवकाश की भरपाई के लिए, शनिवार, 25 अक्टूबर को सभी सरकारी संस्थानों और शैक्षणिक प्रतिष्ठानों के लिए कार्य दिवस घोषित किया गया है।
यह कदम शिक्षक संघों द्वारा दिवाली के अगले दिन छुट्टी की बार-बार की गई अपील के बाद उठाया गया है ताकि छात्रों और कर्मचारियों की परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित की जा सके। तमिलनाडु प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ (टीएनपीएसटीए) ने सरकार से शिक्षकों और छात्रों को अपने मूल जिलों तक लंबी दूरी तय करने में आने वाली समस्याओं पर विचार करने का आग्रह किया था।
टीएनपीएसटीए के राज्य अध्यक्ष सी. अरासु ने कहा, दिवाली के लिए, शिक्षक, छात्र और शिक्षा विभाग के अधिकारी सप्ताहांत में अपने गृहनगर जाएंगे और अगले दिन लौटेंगे। परिवहन नेटवर्क बेहद व्यस्त रहने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को सुविधानुसार लौटने के लिए प्रमुख त्योहारों के अगले दिन छुट्टी देने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। एसोसिएशन के बयान में कहा गया है, भीड़ को देखते हुए, 21 अक्टूबर को अवकाश घोषित करने से भीड़भाड़ कम करने में मदद मिलेगी। इसकी भरपाई शनिवार को काम करके की जा सकती है।
