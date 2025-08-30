भारत में कैसे घुसे घुसपैठिये ? अमित शाह बताएं ! तारिक अनवर का गृह मंत्री पर पलटवार

Immigration issues India Bangladesh: कांग्रेस सांसद तारिक अनवर (Tariq Anwar) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Amit Shah) के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने ‘वोटर अधिकार यात्रा’ को ‘घुसपैठिये बचाओ यात्रा (Intruder Bachao Yatra)’ बताया था। तारिक अनवर ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को इस सवाल का जवाब देना होगा कि घुसपैठिये भारत में कैसे घुसे? अनवर ने यह आरोप भी लगाया कि भाजपा ने घुसपैठियों के मुद्दे को हर चुनाव में एक राजनीतिक हथियार बना दिया है, जबकि चुनाव खत्म होते ही यह मुद्दा गायब हो जाता है।