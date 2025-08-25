Patrika LogoSwitch to English

अपराधियों को शामिल करने वालों का क्या? केजरीवाल ने अमित शाह पर साधा निशाना

अमित शाह ने एक इंटरव्यू में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया। इस पर AAP सुप्रीमो ने पटलवार किया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वाले जेल वाली सरकार को याद कर रहे हैं।

नई दिल्ली

Devika Chatraj

Aug 25, 2025

अमित शाह के बयान पर केजरीवाल ने किया पलटवार (Photo-IANS)

दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। हाल ही में अमित शाह ने एक इंटरव्यू में 130वें संविधान संशोधन विधेयक का बचाव किया था। अमित शाह ने कहा कि जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था। अमित शाह की इस टिप्पणी पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वाले उनकी जेल वाली सरकार को याद कर रहे हैं। 

अमित शाह से पूछा सवाल

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह से पूछा सवाल। एक्स पर पोस्ट करते हुए केजरीवाल ने लिखा- जो व्यक्ति गंभीर गुनाहों के मुज़रिमों को अपनी पार्टी में शामिल करके उनके सारे केस रफ़ा दफ़ा करके उन्हें मंत्री, उपमुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना देता है, क्या ऐसे मंत्री, प्रधान मंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कितने साल की जेल होनी चाहिए? अगर किसी पर झूठा केस लगाकर उसे जेल में डाला जाए और बाद में वो दोषमुक्त हो जाए, तो उस पर झूठा केस लगाने वाले मंत्री को कितने साल की जेल होनी चाहिए?

जेल वाली सरकार को याद कर रहे दिल्ली वाले

केजरीवाल ने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत झूठे केस में फंसाकर जब केंद्र ने मुझे जेल भेजा तो मैंने जेल से 160 दिन सरकार चलायी। पिछले सात महीनों में दिल्ली की बीजेपी सरकार ने दिल्ली का ऐसा हाल कर दिया है कि आज दिल्ली वाले उस जेल वाली सरकार को याद कर रहे हैं। 

‘गुंडागर्दी की इजाजत नहीं थी’

उन्होंने आगे काह कि कम से कम जेल वाली सरकार के वक्त बिजली नहीं जाती थी, पानी आता था, अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाईयां मिलती थी, फ्री टेस्ट होते थे, एक बारिश में दिल्ली का इतना बुरा हाल नहीं होता था, प्राइवेट स्कूलों को मनमानी और गुंडागर्दी करने की इजाजत नहीं थी। 

अमित शाह ने केजरीवाल का किया जिक्र

बता दें कि अमित शाह ने केजरीवाल की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब संविधान बनाया गया था, तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी बेशर्मी की कल्पना भी नहीं की होगी कि कोई मुख्यमंत्री जेल जाएगा और जेल से ही मुख्यमंत्री बना रहेगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने हुए थे, जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि कानून में उन्हें पद से हटाने का कोई प्रावधान नहीं है।

‘जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकता’

उन्होंने कहा जब मामला उच्च न्यायालय में गया तो यह तर्क दिया गया कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वह जेल में हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी का मानना ​​है, देश के प्रधानमंत्री का मानना ​​है कि इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकता।

Updated on:

25 Aug 2025 05:00 pm

Published on:

25 Aug 2025 04:59 pm

Hindi News / National News / अपराधियों को शामिल करने वालों का क्या? केजरीवाल ने अमित शाह पर साधा निशाना

