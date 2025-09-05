टाटा मोटर्स की ऐतिहासिक पहल: महिलाओं ने संभाली गाड़ी असेंबलिंग की पूरी जिम्मेदारी

Tata Motors Historic Initiative: टाटा मोटर्स ने लैंगिक समानता और कार्यस्थल पर विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। कंपनी ने अपने जमशेदपुर प्लांट में एक ऐसी असेंबली लाइन शुरू की है, जिसे पूरी तरह से महिला कर्मचारी संचालित करेंगी। यह देश के ऑटोमोबाइल उद्योग में अपनी तरह की पहली पहल है, जहां वाहनों की असेंबलिंग और प्रोडक्शन की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के हाथों में होगी।
जमशेदपुर के प्लांट-3 में शुक्रवार को एलपी ट्रिम लाइन का उद्घाटन हुआ, जिसे अब महिला कर्मचारियों की टीम संभालेगी। इस सेक्शन में गाड़ियों के इंजन से लेकर छोटे-बड़े पुर्जों को जोड़ने और तैयार करने का काम महिलाएं करेंगी। उद्घाटन समारोह में प्लांट हेड सुनील तिवारी, टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद, महामंत्री आरके सिंह, डिवीजन हेड किरण नरेंद्रन और एचआर हेड प्रणव कुमार मौजूद रहे।
उद्घाटन के बाद प्लांट हेड सुनील तिवारी ने महिला कर्मचारियों से बातचीत की और उन्हें सुरक्षा, अनुशासन और कार्यस्थल पर स्वस्थ माहौल बनाए रखने के दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा, सभी को सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी और छोटे-छोटे सुधारों के साथ बेहतर नतीजे लाने होंगे। तिवारी ने टीम को प्रेरित करते हुए कहा कि यह पहल न केवल कंपनी बल्कि पूरे उद्योग के लिए एक मिसाल बनेगी।
टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, “पहले महिलाएं सहायक भूमिकाओं में थीं, लेकिन अब वे पूरे सेक्शन की जिम्मेदारी संभालेंगी। हमें विश्वास है कि वे इसे बखूबी निभाएंगी और उद्योग में नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी।” महामंत्री आरके सिंह ने इसे प्रबंधन की दूरदर्शी सोच का परिणाम बताया और कहा कि यह कदम लैंगिक समानता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने महिला कर्मचारियों से एक साल तक बिना किसी दुर्घटना के काम करने का लक्ष्य रखने की अपील की।