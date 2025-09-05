टाटा मोटर्स की ऐतिहासिक पहल: महिलाओं ने संभाली गाड़ी असेंबलिंग की पूरी जिम्मेदारी

टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष शशि भूषण प्रसाद ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, “पहले महिलाएं सहायक भूमिकाओं में थीं, लेकिन अब वे पूरे सेक्शन की जिम्मेदारी संभालेंगी। हमें विश्वास है कि वे इसे बखूबी निभाएंगी और उद्योग में नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी।” महामंत्री आरके सिंह ने इसे प्रबंधन की दूरदर्शी सोच का परिणाम बताया और कहा कि यह कदम लैंगिक समानता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने महिला कर्मचारियों से एक साल तक बिना किसी दुर्घटना के काम करने का लक्ष्य रखने की अपील की।