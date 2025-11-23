West Bengal: SIR ड्यूटी नहीं करने दे रहे अधिकारी, चुनाव आयोग से शिक्षकों ने की शिकायत, जानें उनसे क्या कहा जा रहा?

बीएलओ से चुनाव आयोग को एक और शिकायत मिली है। जिसमें कहा है कि सर्वर पर अधिक प्रेशर होने की वजह से गिनती के फॉर्म अपलोड करने का प्रोसेस अक्सर धीमा हो जाता है, जिससे बीएलओ को रोजाना कम से कम 150 फॉर्म अपलोड करने के कमीशन के टारगेट को पूरा करना मुश्किल होता है।