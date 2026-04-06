‘अपना ब्लाउज फाड़ लो’, केरल कांग्रेस नेता का विवादित बयान वायरल, विपक्षी पार्टी का विरोध

Congres Leader Blouse Speech: केरल में विधानसभा चुनाव की आहट तेज होते ही सियासी माहौल भी गरमाता जा रहा है। लेकिन इस बार मुद्दा सिर्फ चुनावी वादों का नहीं, बल्कि एक वरिष्ठ नेता के विवादित बयान का बन गया है। दरअसल, केरल के इडुक्की में कांग्रेस के एक नेता का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने पार्टी को असहज स्थिति में डाल दिया है।इडुक्की जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सी पी मैथ्यू एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। यह सभा संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के उम्मीदवार रॉय के. पॉलोस के समर्थन में आयोजित की गई थी। अपने भाषण के दौरान मैथ्यू ने एक पुराने विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया। आरोप है कि उन्होंने कहा कि एक महिला कार्यकर्ता को उन्होंने खुद निर्देश दिया था कि वह आंदोलन के दौरान अपनी ब्लाउज फाड़ दे, ताकि विरोधी पक्ष के खिलाफ मामला मजबूत बनाया जा सके।