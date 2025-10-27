तेज प्रताप ने तेजस्वी की पत्नी राजश्री से कर डाली ये डिमांड, क्या मिलेगा उनको जवाब?

Lalu family Chhath Pooja: लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव (Tej Pratap) ने महापर्व छठ को लेकर छोटे भाई तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री से खास डिमांड कर दी है। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बिहार में छठ पर्व महिलाएं बेहद खुशी और शुद्ध मन से करती हैं। उनकी मां और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी शुगर सहित अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, इसके कारण लालू परिवार में बहुत दिन से छठ पर्व नहीं होता है। तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री (Tejashwi's wife Rajshree) को छठ पर्व करना चाहिए।