तेज प्रताप ने तेजस्वी की पत्नी राजश्री से कर डाली ये डिमांड, क्या मिलेगा उनको जवाब?

तेज प्रताप (फोटो- एएनआई)
Lalu family Chhath Pooja: लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव (Tej Pratap) ने महापर्व छठ को लेकर छोटे भाई तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री से खास डिमांड कर दी है। एबीपी न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बिहार में छठ पर्व महिलाएं बेहद खुशी और शुद्ध मन से करती हैं। उनकी मां और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी शुगर सहित अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, इसके कारण लालू परिवार में बहुत दिन से छठ पर्व नहीं होता है। तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री (Tejashwi's wife Rajshree) को छठ पर्व करना चाहिए।
तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी की पत्नी जो हमारी बहू हैं उन्हें छठ पर्व करना चाहिए। हमारे घर की जो प्रथा है, जो हमारी मां राबड़ी करती थी, अब बहू होने के नाते राजश्री को भी करना चाहिए। हमारे घर के रिवाज को आगे बढ़ाना चाहिए। तेज प्रताप ने कहा कि जैसे हम दिवाली मनाते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं या जो भी हमारे रिवाज है उसे आगे बढ़ाना चाहिए।
बिहार और पूर्वांचल के कुछ इलाकों में छठ का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व चार दिन तक चलता है। इस बार इस पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से हो गई हैं। आज छठ पर्व का तीसरा दिन है। 25 को नहाय खाय, 26 को खरना हुआ। आज (27 अक्टूबर) को अस्ताचलगामी सूर्य (डूबते सूर्य) को अर्घ्य दिया जाता है। 28 अक्टूबर के उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के साथ ये पर्व संपन्न होगा।
मई 2025 में तेज प्रताप के फेसबुक अकाउंट से अनुष्का यादव के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हुईं, जिसमें उन्होंने 12 साल पुराने रिश्ते का प्यार भरा इजहार किया। इस पोस्ट के सामने आने के बाद राजद सुप्रीमो लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया था।
