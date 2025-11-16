Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘पिताजी एक इशारा दीजिए, सुदर्शनचक्र…’, बहन रोहिणी का दर्द देख, आगबबूला हुए तेज प्रताप

बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसके बाद लालू परिवार की कलह सार्वजनिक रूप से सामने आई है। रोहिणी के बयान के बाद तेज प्रताप संजय यादव व अन्य लोगों पर आगबबूला हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Pushpankar Piyush

Nov 16, 2025

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav

जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव (Photo-IANS)

Lalu Faimly: बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद लालू-राबड़ी परिवार में कलह शुरू हो गई है। रोहिणी आचार्य ने परिवार और पार्टी से संबंध तोड़ने की बात कह दी। उन्होंने एयरपोर्ट पर कहा कि संजय और रमीज ने दबाव डाला। उनके खिलाफ बोलने पर घर में मुझ पर चप्पल उठाया गया। अब मेरा उनसे तेजस्वी और उन लोगों से कोई वास्ता नहीं है। रोहिणी की बात सुनकर तेज प्रताप यादव गुस्से से आगबबूला हो गए।

दिल की आहत अब अग्नि बन चुकी है

तेज प्रताप यादव ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ, वह मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ, वह किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जबसे मेरी रोहिणी बहन के चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहत अब अग्नि बन चुकी है। अब सुदर्शन चक्र चलेगा।

पिताजी एक इशारा दीजिए

उन्होंने आगे कहा कि इन चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। समय का लेखा-जोखा बड़ा कठोर है। उन्होंने अपने पिता और राजद सुप्रीमो लालू यादव से अपील की कि पिता जी, एक संकेत दीजिए, आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। यह लड़ाई किसी दल की नहीं परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है।

राजद को मिली करारी हाल

बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को करारी हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी 25 सीटों पर सिमट गई है। वहीं, महागठबंधन के खाते में 35 सीटें आई है। राजद ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद से ही पार्टी और परिवार में कलह होने की बात सामने आने लगी थी।

लालू परिवार से बेदखल हैं तेज प्रताप

25 मई 2025 को लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि तेज प्रताप का व्यवहार परिवार की मर्यादा और पार्टी के मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने तेज प्रताप को 6 साल के लिए RJD से निष्कासित कर दिया और परिवार से भी पूरी तरह बेदखल कर दिया। लालू ने कहा कि निजी जीवन में नैतिकता की अनदेखी सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर करती है। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने फेसबुक पर अनुष्का यादव के साथ अपनी 12 साल पुरानी रिलेशनशिप का खुलासा किया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

16 Nov 2025 12:22 pm

Published on:

16 Nov 2025 11:28 am

Hindi News / National News / ‘पिताजी एक इशारा दीजिए, सुदर्शनचक्र…’, बहन रोहिणी का दर्द देख, आगबबूला हुए तेज प्रताप

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Lalu Family Dispute: मुझ से मेरा मायका छुड़वाया, अनाथ बना दिया- लालू की बेटी ने इमोशनल पोस्ट शेयर कर बताई आपबीती

rohini acharya | lalu family feud
पटना

Bihar Election Result: खुद तो डूबे PK पर 35 सीटों पर किया ‘खेला’, 236 सीटों पर जमानत जब्त का भी बनाया रेकॉर्ड

Prashant Kishor
राष्ट्रीय

Bihar Election Results: बिहारी ‘सिंघम’ का चुनाव में हुआ बुरा हाल, Ex IPS को दोनों सीटों पर मिली शिकस्त

राष्ट्रीय

BJP से इस्तीफा देने के बाद पूर्व मंत्री RK Singh ने तोड़ी चुप्पी, कहा- एंटी पार्टी नहीं…

RK Singh ने बीजेपी से दिया इस्तीफा
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.