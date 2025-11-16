‘पिताजी एक इशारा दीजिए, सुदर्शनचक्र…’, बहन रोहिणी का दर्द देख, आगबबूला हुए तेज प्रताप

25 मई 2025 को लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि तेज प्रताप का व्यवहार परिवार की मर्यादा और पार्टी के मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने तेज प्रताप को 6 साल के लिए RJD से निष्कासित कर दिया और परिवार से भी पूरी तरह बेदखल कर दिया। लालू ने कहा कि निजी जीवन में नैतिकता की अनदेखी सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर करती है। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने फेसबुक पर अनुष्का यादव के साथ अपनी 12 साल पुरानी रिलेशनशिप का खुलासा किया था।