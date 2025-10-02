तेज प्रताप का विवादित बयान: RSS की आजादी में भूमिका पर उठाए सवाल, महात्मा गांधी को लेकर कही ये बात

Tej Pratap Yadav Controversial Statement: देशभर में आज यानी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाई जा रही है। गांधी जी के साथ लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया रहा है। देश को आजादी दिलाने में इन दोनों नेताओं ने अहम भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रोपती मुर्मु, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित तमाम नेता महात्मा गांधी और शास्त्री को याद कर रहे है। वहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अपनी 100वीं वर्षगांठ बना रहा है। नागपुर से देशभर में आज कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। इसी बीच जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने आरएसएस को लेकर विवाद बयान दिया है।