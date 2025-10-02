Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

तेज प्रताप का विवादित बयान: RSS की आजादी में भूमिका पर उठाए सवाल, महात्मा गांधी को लेकर कही ये बात

जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा, आजादी की लड़ाई में RSS का कोई योगदान नहीं था। महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ था, वह सभी लोग जानते हैं।

2 min read

पटना

image

Shaitan Prajapat

Oct 02, 2025

Tej Pratap Yadav

तेज प्रताप यादव Photo-IANS)

Tej Pratap Yadav Controversial Statement: देशभर में आज यानी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाई जा रही है। गांधी जी के साथ लाल बहादुर शास्त्री को भी याद किया रहा है। देश को आजादी दिलाने में इन दोनों नेताओं ने अहम भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रोपती मुर्मु, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित तमाम नेता महात्मा गांधी और शास्त्री को याद कर रहे है। वहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अपनी 100वीं वर्षगांठ बना रहा है। नागपुर से देशभर में आज कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है। इसी बीच जनशक्ति जनता दल के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने आरएसएस को लेकर विवाद बयान दिया है।

'आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं'

बिहार की राजनीति में इन दिनों लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव सुर्खियों में छाए हुए है। आरजेडी पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप इन दिनों अपनी अलग पार्टी 'जनशक्ति जनता दल' बना ली है। गुरुवार को तेज प्रताप यादव न कहा कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई यागदार नहीं था। महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ था, वह सभी लोग जानते हैं। हम गांधीवादी लोग हैं। माना जा रहा है कि तेज प्रताप के इस बयान पर आरएसएस और बीजेपी पलटवार करेगी। हालाकि अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है।

'सबकुछ जनता पर कर दिया न्यौछावर'

पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने ​बिहार चुनाव की तैयारियों के बारे बात करते हुए कहा कि हम प्रदेश के सभी जिलों में दौरा कर रहे है। उन्होंने कहा कि हम अपना सबकुछ जनता पर न्यौछावर कर दिया है। तेज प्रताप को उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा।

जब जय श्रीराम के नारे पर भड़के तेज प्रताप यादव

आपको बता दें कि बीते दिनों तेज प्रताप सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर पहुंचे थे। उनके मंच पर आते ही रैली में मौजूद लोग जोर-जोर से 'जय श्री राम' के नारे लगाने लगे। लेकिन तेज प्रताप को यह रास नहीं आया। उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ 'जय श्री राम' का नारा लगाना गलत है। उनका कहना था कि इस नारे में सीता माता का नाम शामिल नहीं है। उन्होंने समर्थकों से अपील की कि सही नारा 'जय सिया राम' होना चाहिए, ताकि राम और सीता दोनों का सम्मान हो। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Oct 2025 04:35 pm

Hindi News / National News / तेज प्रताप का विवादित बयान: RSS की आजादी में भूमिका पर उठाए सवाल, महात्मा गांधी को लेकर कही ये बात

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा…’: कोलंबिया में बोले राहुल गांधी, भड़क गई बीजेपी

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

मोबाइल गेम खेलने पर बहन ने डांटा तो भाई ने लगा ली फांसी, माता-पिता का रो-रो कर बुरा हाल

राष्ट्रीय

RSS के 39 स्वयंसेवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें वजह

राष्ट्रीय

आरएसएस को संविधान की प्रति सौंपने के लिए सड़कों पर उतरे कांग्रेस नेता, पुलिस ने लिया हिरासत में

Congress leaders in nagpur
राष्ट्रीय

लेह हिंसा मामले में गिरफ्तार 40 में से 26 लोगों को अदालत ने दी अंतरिम जमानत

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.