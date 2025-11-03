बिहार चुनाव: खुलकर सामने आ गई है तेजस्वी-तेज प्रताप की लड़ाई, जानिए महुआ की सीट पर क्या है समीकरण

जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव (Photo-IANS)
Bihar Assembly elections: बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लालू परिवार में जारी सियासी कलह एकबार फिर खुलकर सामने आ गई है। लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी इस चुनाव में विरोधी हैं। राजद से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। वह वैशाली की महुआ सीट से प्रत्याशी हैं। वहीं, राजद नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस हैं। तेज प्रताप ने महुआ में तेजस्वी के दिए बयान पर पलटवार किया है। तेज प्रताप ने कहा कि पार्टी से बड़ी होती है जनता। जनता ही असली मालिक होती है।
महुआ विधानसभा सीट इस चुनाव में सबसे हॉट सीट बनी हुई है। यहां 6 नवंबर को पहले फेज में मतदान होना है। यहां मुस्लिम-यादव (M-Y) फैक्टर निर्णायक भूमिका में है। लगभग 40 फीसदी वोटर इन्हीं दो समुदाय से आते हैं। इसके कारण यह राजद का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार लालू यादव के बडे़ बेटे तेज प्रताप यादव की बगावत ने इसे कुरुक्षेत्र बना दिया है। OBC (कुशवाहा, कोइरी आदि – 30%), दलित (10-15%) और सुनार/अन्य पिछड़े वोटर भी निर्णायक हैं। जिन पर NDA ने दांव लगाया है।
इस बार जनशक्ति जनता दल से तेज प्रताप यादव, राष्ट्रीय जनता दल से मुकेश कुमार रौशन, लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) से संजय कुमार सिंह और प्रशांति किशोर की पार्टी जनसुराज से इंद्रजीत प्रसाद चुनावी मैदान में हैं।
दरअसल, एक सभा को संबोधित करते हुए था कि कोई आई, कोई जाए, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। पार्टी ही मां-बाप है। पार्टी है तो सब है। पार्टी नहीं तो कोई कुछ नहीं है। महुआ सीट से लालटेन और लालू यादव का झंडा लहराएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। लालटेन जलेगी तभी तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी।
तेजस्वी के इस बयान पर पलटवार करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि हमारे छोटे और नादान भाई ने आज कहा है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन हम अपने छोटे भाई को समझाना चाहते हैं कि पार्टी से बड़ी हमारी जनता होती है। वही मालिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी केवल जनता होती है। कोई पार्टी या परिवार नहीं। महुआ मेरे लिए राजनीतिक कर्मभूमि है। यह मेरे लिए पार्टी और परिवार से कहीं बढ़कर है। पार्टी तो केवल एक व्यवस्था है, लेकिन जनता ही हमारी मालिक है।
कुछ महीने पहले तेज प्रताप के सोशल मीडिया हैंडल से एक तस्वीर के साथ पोस्ट शेयर की गई थी। इसमें दावा किया गया था कि तेज प्रताप और अनुष्का यादव रिलेशनशिप में हैं। वह 12 साल से साथ हैं। पोस्ट के वायरल होने के बाद राजद और लालू परिवार की काफी फजीहत हुई। इसके कारण राजद सुप्रीमो लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को राष्ट्रीय जनता दल से छह साल के लिए निकाल दिया। साथ ही, परिवार से भी बेदखल कर दिया।
