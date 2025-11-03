बिहार चुनाव: खुलकर सामने आ गई है तेजस्वी-तेज प्रताप की लड़ाई, जानिए महुआ की सीट पर क्या है समीकरण

Bihar Assembly elections: बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लालू परिवार में जारी सियासी कलह एकबार फिर खुलकर सामने आ गई है। लालू यादव के दोनों बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी इस चुनाव में विरोधी हैं। राजद से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। वह वैशाली की महुआ सीट से प्रत्याशी हैं। वहीं, राजद नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस हैं। तेज प्रताप ने महुआ में तेजस्वी के दिए बयान पर पलटवार किया है। तेज प्रताप ने कहा कि पार्टी से बड़ी होती है जनता। जनता ही असली मालिक होती है।