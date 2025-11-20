बिहार में हार के बाद तेजस्वी ने तोड़ी चुप्पी, नए CM नीतीश को दी बधाई: ‘उम्मीद है नई सरकार…’

तेजस्वी यादव (Photo-IANS)
नीतीश कुमार ने गुरुवार को रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी कैबिनेट में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू सहित 11 एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में यह भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ।
बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने नीतीश कुमार को लगातार पांचवीं बार (एनडीए के साथ) मुख्यमंत्री बनने पर सत्तारूढ़ गठबंधन को बधाई दी।
शपथ ग्रहण के तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, “नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को भी मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक शुभकामनाएं।”
तेजस्वी ने आगे लिखा, “मुझे उम्मीद है कि नई सरकार जिम्मेदार नागरिकों की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर खरी उतरेगी, अपने वादों व घोषणाओं को पूरा करेगी और बिहार के लोगों के जीवन में सकारात्मक तथा गुणात्मक बदलाव लाएगी।”
बता दें कि नीतीश कुमार ने कुल 10वीं बार (2000 से अब तक) मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। वे पहली बार मार्च 2000 में सिर्फ 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद 2005 से लगातार वे राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। यह उनके एनडीए के साथ लगातार पांचवीं पारी है।
चुनाव में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'जनसेवा एक अनवरत प्रक्रिया है, एक अंतहीन यात्रा है। इसमें उतार-चढ़ाव अवश्यंभावी हैं। हार में कोई गम नहीं, जीत में कोई अहंकार नहीं। राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की पार्टी है। यह गरीबों के बीच रहकर उनकी आवाज उठाती रहेगी।'
