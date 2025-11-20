बिहार में हार के बाद तेजस्वी ने तोड़ी चुप्पी, नए CM नीतीश को दी बधाई: ‘उम्मीद है नई सरकार…’

नीतीश कुमार ने गुरुवार को रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी कैबिनेट में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू सहित 11 एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में यह भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ।