Bihar Elections: जीविका दीदियों को 30 हजार महीना, संविदाकर्मियों के लिए भी किए बड़े वादे, तेजस्वी का मास्टरस्ट्रोक

तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव को देखते हुए तीन बड़े ऐलान किए हैं। जानिए, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी ने जीविका दीदी और संविदा कर्मचारियों को लेकर क्या कहा?...

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 22, 2025

Tejashwi Yadav

तेजस्वी यादव (फोटो- एएनआई)

बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव (RJD Leader Tejashwi Yadav) ने 3 बड़े चुनावी ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी दर्जा दिया जाएगा। हर महीने वेतन 30 हजार रुपए होगा। हमारी सरकार बनने के बाद सभी संविदा कर्मियों को स्थाई किया जाएगा। उन्होंने कहा हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

सालों से जीविका दीदी के साथ हुआ अन्याय

तेजस्वी यादव ने कहा कि सालों से जीविका दीदी के साथ अन्याय हुआ है। उतना किसी के साथ नहीं हुआ। हम उनसे मिल कर आए हैं। उन्हें उम्मीद हैं कि जब हमारी सरकार आएगी, तो उनकी दिक्कते हल होंगी। जीविका दीदी को स्थाई कर्मचारी बनाया जाएगा। उनकी सैलरी 30 हजार रुपए महीने होगी। बिना जीविका दीदी के कहीं कोई काम नहीं हो सकता।

उन्होंने संविदाकर्मियों के लिए कहा कि संविदा कर्मियों के साथ शोषण हो रहा है। कभी भी बिना कारण बताए उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है। वेतन से हर महीने 18% GST काटा जाता है। महिला कर्मियों को जो 2 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए वह नहीं दी जाती। हमारी घोषणा है कि हमारी सरकार आने पर प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा उन्होंने कहा कि शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर जो शोषण यह संविदा कर्मी झेल रहे हैं, उन्हें एक झटके में इससे मुक्त किया जाएगा और उन्हें स्थायी कर्मी का दर्जा दिलाने का काम हम करेंगे।

MAA योजना का ऐलान

तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए 'BETI' योजना लाने की घोषणा की। इसके अलावा, उन्होंने 'MAA' योजना लाने का भी ऐलान किया। इसका मतलब है, M से मकान, A से अन्न, और A से आमदनी।

महागठबंधन के सवाल पर क्या बोले तेजस्वी

मीडिया ने जब तेजस्वी से महागठबंधन को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कल की बात कल करेंगे। इधर, कई सीटों पर RJD और कांग्रेस प्रत्याशियों के आमने-सामने से दोनों पार्टियों में दूरी बढ़ गई है। महागठबंधन में साझा घोषणा पत्र को लेकर भी सहमति नहीं बनने की खबरें हैं।

कांग्रेस और राजद के बीच बढ़ी हुई सियासी खाई को पाटने के लिए कांग्रेस नेता व राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत आज पटना पहुंचेंगे। वह आज तेजस्वी यादव से मुलाकात कर सकते हैं। तेजस्वी और लालू को दरकिनार करते हुए पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की जनता राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है। राहुल के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो हम INDIA गठबंधन की सरकार बना पाएंगे।

तेजस्वी का कोई अन्य विकल्प नहीं

कांग्रेस सांसद व पूर्व PCC चीफ अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि तेजस्वी का कोई विकल्प नहीं है। इधर, चिराग ने भी सीएम बनने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अभी NDA में नीतीश ही चेहरा हैं।

Published on:

22 Oct 2025 11:56 am

Hindi News / National News / Bihar Elections: जीविका दीदियों को 30 हजार महीना, संविदाकर्मियों के लिए भी किए बड़े वादे, तेजस्वी का मास्टरस्ट्रोक

