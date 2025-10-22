Bihar Elections: जीविका दीदियों को 30 हजार महीना, संविदाकर्मियों के लिए भी किए बड़े वादे, तेजस्वी का मास्टरस्ट्रोक

उन्होंने संविदाकर्मियों के लिए कहा कि संविदा कर्मियों के साथ शोषण हो रहा है। कभी भी बिना कारण बताए उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है। वेतन से हर महीने 18% GST काटा जाता है। महिला कर्मियों को जो 2 दिन छुट्टी मिलनी चाहिए वह नहीं दी जाती। हमारी घोषणा है कि हमारी सरकार आने पर प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा उन्होंने कहा कि शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर जो शोषण यह संविदा कर्मी झेल रहे हैं, उन्हें एक झटके में इससे मुक्त किया जाएगा और उन्हें स्थायी कर्मी का दर्जा दिलाने का काम हम करेंगे।