बिहारः राजद मंत्रियों से तेजस्वी की खास अपील, विभाग से अपने लिए नहीं खरीदे नई गाड़ी, पांव छूकर प्रणाम करने की परंपरा करें खत्म

Tejashwi Yadav Appeal: बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने नवगठित महागठबंधन सरकार में शामिल राजद के सभी मंत्रियों से खास अपील की है। तेजस्वी ने मंत्रियों से सभी के साथ शालीनता से पेश आने सहित कई अन्य अपील की है।

Tejashwi Yadav Appeal to all RJD Ministers not Purchase New Car from Department