‘नीतीश चाचा से बिहार नहीं चल रहा’, हर घर सरकारी नौकरी पर फिर कर दिया तेजस्वी ने बड़ा दावा

Bihar Assembly elections:बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज के प्रचार के आखिरी दो दिन बचे रह गए हैं। 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग होनी है। महागठबंधन की तरफ से सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) लगातार सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) और भाजपा (BJP) पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी ने अब नीतीश पर बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश चाचा को पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हाईजैक कर लिया है। चाचा से बिहार चल नहीं रहा है। बिहार को मोदी और शाह चला रहे हैं।