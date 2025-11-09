Patrika LogoSwitch to English

Bihar Politics: तेजस्वी के जन्मदिन पर BJP के कद्दावर नेता ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बोले- उनके भाग्य में…

तेजस्वी यादव आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, इस बीच बिहार चुनाव में महागठबंधन के CM चेहरे के तौर पर प्रचार कर रहे हैं। समर्थकों ने पटना में जश्न मनाया है।

पटना

image

Mukul Kumar

Nov 09, 2025

राजद नेता तेजस्वी यादव (Photo-IANS)

एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव बड़े उत्साह के साथ आज अपना जन्मदिन भी मना रहे हैं।

जन्मदिन पर मिली शुभकामनाओं पर तेजस्वी यादव ने बिहार के सभी लोगों का हृदय से आभार जताया है। इस बीच, भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है।

तेजस्वी के भाग्य में सीएम बनना नहीं लिखा- जायसवाल

उन्होंने राजद नेता को लेकर कहा कि तेजस्वी खुद को सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तेजस्वी के भाग्य में सीएम बनना नहीं लिखा है। बेतिया में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सांसद ने तेजस्वी यादव के पूर्व के बयानों को लेकर हमला बोला।

उन्होंने कहा कि देश में पीएम मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के रहते कोई वैकेंसी खाली नहीं है। अगर तेजस्वी यादव को कुर्सी पर बैठने का शौक है तो वह राजद की कुर्सी पर बैठ सकते हैं।

जायसवाल ने राहुल गांधी को भी घेरा

इस दौरान जायसवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने बिहार के हर आठवें मतदाता को फर्जी कहा है, उससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। वे भी जानते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी।

राजद पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि हर कोई जानता है कि राजद की कुर्सी लालू प्रसाद यादव के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव को ही मिलनी है।

सीएम की कुर्सी पर लालू के परिवार से कोई बैठेगा- जायसवाल

उन्होंने कहा कि राजद में कुर्सी भी उसे मिलेगी जो लालू प्रसाद यादव के परिवार से होगा। इसीलिए तेजस्वी यादव को सीएम बनने का सपना छोड़ राजद की कुर्सी पर बैठकर संतोष करना चाहिए।

दूसरे चरण के मतदान से पहले एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। निर्मली से लेकर सुपौल तक भाजपा के स्टार प्रचारकों ने चुनावी सभाएं की। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है।

