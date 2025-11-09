Bihar Politics: तेजस्वी के जन्मदिन पर BJP के कद्दावर नेता ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बोले- उनके भाग्य में…

उन्होंने राजद नेता को लेकर कहा कि तेजस्वी खुद को सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तेजस्वी के भाग्य में सीएम बनना नहीं लिखा है। बेतिया में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सांसद ने तेजस्वी यादव के पूर्व के बयानों को लेकर हमला बोला।