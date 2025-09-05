बीड़ी विवाद पर तेजस्वी यादव ने किया कांग्रेस से किनारा, बोले- ‘…तो जरूर मांगें माफी’

Bihar Insult Row: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केरल कांग्रेस के एक विवादित ट्वीट ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। ट्वीट में बिहार की तुलना बीड़ी से की गई थी, जिसके बाद एनडीए नेताओं ने इसे बिहार की अस्मिता पर हमला बताकर कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। इस मामले में राजद नेता और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सधा हुआ रुख अपनाते हुए कहा कि अगर बिहार के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयान दिया गया है, तो माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि यह विवाद बिहार में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, जो पहले से ही कमजोर स्थिति में है।