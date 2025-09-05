बीड़ी विवाद पर तेजस्वी यादव ने किया कांग्रेस से किनारा, बोले- ‘…तो जरूर मांगें माफी’

Bihar Insult Row: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केरल कांग्रेस के एक विवादित ट्वीट ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। ट्वीट में बिहार की तुलना बीड़ी से की गई थी, जिसके बाद एनडीए नेताओं ने इसे बिहार की अस्मिता पर हमला बताकर कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। इस मामले में राजद नेता और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सधा हुआ रुख अपनाते हुए कहा कि अगर बिहार के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयान दिया गया है, तो माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि यह विवाद बिहार में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, जो पहले से ही कमजोर स्थिति में है।
केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया था, बीड़ी और बिहार दोनों ‘बी’ से शुरू होते हैं। अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। यह टिप्पणी जीएसटी सुधारों पर केंद्र सरकार की नीति की आलोचना के तहत थी, जिसमें बीड़ी पर टैक्स 28% से घटाकर 18% और सिगरेट, तंबाकू पर 28% से बढ़ाकर 40% किया गया था। विवाद बढ़ने पर केरल कांग्रेस ने पोस्ट हटाकर माफी मांग ली, लेकिन सियासी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा।
तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में इस मुद्दे पर पूरी जानकारी नहीं होने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया, अगर बिहार को लेकर कोई आपत्तिजनक बयान दिया गया है, तो माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने जीएसटी बदलावों पर भी तंज कसा और कहा, नीतीश सरकार पहले दावा करती थी कि जीएसटी से बिहार को लाभ होगा। अब स्लैब बदलने पर फिर वही दावा कर रहे हैं। सरकार को तय करना चाहिए कि वे कब सही थे, क्योंकि वे खुद भ्रमित हैं।
हाल ही में एनडीए द्वारा बुलाए गए बिहार बंद पर राजद कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी के आरोपों का जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा, बंद को जनता का समर्थन नहीं मिला। राजद कार्यकर्ता जनता के हित में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी ‘माई-बहन मान योजना’ पर उठे सवालों का भी जवाब दिया, जिसमें पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया गया है। तेजस्वी ने कहा, सभी दल फॉर्म भरवाते हैं। हमारी सरकार बनेगी, तो इस योजना का लाभ जरूर मिलेगा।