Bihar Elections: महागठबंधन में तेजस्वी के सीएम फेस बनते ही NDA में नेताओं के बदले सुर, ’25 से 30 फिर से नीतीश’

सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम घोषित किया है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देते हैं। रूडी ने कहा कि तेजस्वी का नाम आते ही लोगों को लालू प्रसाद याद आ जाते हैं। लालू का चेहरा सामने आते ही नीतीश कुमार का खिला हुआ चेहरा नजर आता है। तेजस्वी के गले में फंदा लटका हुआ है, वह किसी भी दिन गिरफ्तार हो सकते हैं। एनडीए में सीएम चेहरे को लेकर कोई विवाद नहीं है। यह तय है चुनाव बाद नीतीश फिर से सीएम बनेंगे।