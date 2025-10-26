Bihar Elections: महागठबंधन में तेजस्वी के सीएम फेस बनते ही NDA में नेताओं के बदले सुर, ’25 से 30 फिर से नीतीश’

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय (Photo-IANS)
Bihar Elections: बिहार में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम फेस घोषित कर दिया है। इसके साथ ही, कांग्रेस नेता व राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा कि हमारा सीएम फेस तेजस्वी हैं, NDA का सीएम चेहरा कौन है? हम यह जानना चाहते हैं। महागठंबधन की तरफ से तेजस्वी के सीएम फेस घोषित होते ही NDA में सुर बदल गए।
NDA के सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि नीतीश कुमार की ही सीएम होंगे। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, राजीव प्रताप रूडी और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ही अगले सीएम बनेंगे। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि चुनाव के बाद अगर NDA की सरकार बनी तो सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। राय ने कहा कि नीतीश की सरकार रहेगी तभी विकास की रेल दौड़ेगी। हिंदू मुस्लिम को ताकत विकास में लगनी चाहिए, न कि विनाश में। उन्होंने कहा, देश और प्रदेश को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसे नेता चाहिए। जो गरीबों को भूखे सोने नहीं देते।
सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के सीएम थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम घोषित किया है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देते हैं। रूडी ने कहा कि तेजस्वी का नाम आते ही लोगों को लालू प्रसाद याद आ जाते हैं। लालू का चेहरा सामने आते ही नीतीश कुमार का खिला हुआ चेहरा नजर आता है। तेजस्वी के गले में फंदा लटका हुआ है, वह किसी भी दिन गिरफ्तार हो सकते हैं। एनडीए में सीएम चेहरे को लेकर कोई विवाद नहीं है। यह तय है चुनाव बाद नीतीश फिर से सीएम बनेंगे।
डुमरांव में NDA की सभा में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस तरह सूर्य का पूरब से निकलना तय है, उसी तरह बिहार में नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना भी तय है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। एनडीए इस बार 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। हर जाति वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है।
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की जनता भलीभांति जानती है कि 2005 के पहले तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी ने अपने शासनकाल के दौरान क्या किया था। प्रदेश की जनता ने 14 नवंबर को NDA की सरकार बनाने का मन बना लिया है। नीतीश से ज्यादा योग्य कोई मुख्यमंत्री नहीं हैं।
