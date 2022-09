IRCTC घोटाले में बढ़ी तेजस्वी यादव की मुश्किल, 18 अक्टूबर को दिल्ली की अदालत में होना पड़ेगा पेश

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इस मामले में अब उन्हें दिल्ली की अदालत ने तलब किया है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री और लालू यादव के छोटे लाल तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कथित आईआरसीटीसी घोटाले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें तलब किया है। तेजस्वी यादव को इस मामले में 18 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया है। अदालत ने सीबीआई की उस याचिका पर तेजस्वी को जवाब देने का और समय दिया है, जिसमें उनकी जमानत रद्द करने की मांग की गई है।

Tejashwi Yadav Summoned In IRCTC Scam Will Have To Appear In Delhi Court On October 18