‘बिहार में पुल कर रहे खुदकुशी या चूहे कुतर रहे हैं’

4 Bridge collapsed in Bihar: बिहार में 10 दिनों के अंदर 4-4 पुल गिरने की घटना को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर जोरदार हमला किया है।

Four Bridge collapsed in 10 days in Bihar: बिहार में एक के बाद एक पुल गिरने की घटना लगातार घटती चली जा रही है। इस महीने ही 10 दिन के अंदर 4 पुल धवस्त हो गए। इन घटनाओं को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव (Bihar Ex Deputy CM Tejashwi Yadav) ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) और देश के पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर कटाक्ष करते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा कि अब इस धवस्त हुए पुल के बारे में डबल इंजनधारी लोग कह देंगे कि पुल ख़ुदक़ुशी कर रहे है या चूहे पुल कुतर रहे है।