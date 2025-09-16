बिहार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव, कहा- नया बिहार बनाने के लिए बदलाव जरूरी, PM मोदी पर बोला हमला

राजद नेता तेजस्वी ने पूर्णिया की रैली में पीएम मोदी के घुसपैठियों को लेकर दिए बयान पर भी हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कौन सी बात ये लोग कर सकते हैं। उन्हें घुसपैठियों को बाहर भगाने से कौन रोक रहा है? 11 साल से उनकी सरकार है, उनके प्रधानमंत्री रहते घुसपैठिए कैसे घुस गए? 20 साल से बिहार में उनकी सरकार है, घुसपैठिए कैसे घुस गए? घुसपैठिए कौन हैं, यह तो कोई बताए? केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं होगा। झारखंड में जब चुनाव था, तब घुसपैठिए थे, अब वहां नहीं हैं?