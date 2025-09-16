बिहार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव, कहा- नया बिहार बनाने के लिए बदलाव जरूरी, PM मोदी पर बोला हमला

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) एक बार फिर बिहार यात्रा (Bihar Yatra) पर निकले हैं। तेजस्वी ने कहा कि नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए यात्रा पर निकाल रहे हैं। पिछली यात्रा के दौरान जो जिले छूट गए थे, उन्हें इस यात्रा में कवर किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि पिछली यात्रा में लोगों का अपार समर्थन मिला था। इस यात्रा में भी लोगों का जन सैलाब उमड़ेगा।
तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए किसान और मजदूर के सम्मान के लिए, मां और बहनों की सुरक्षा के लिए और प्रदेश में कल-कारखाने लगाने के संकल्प के साथ इस यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी ने बताया कि आज जहानाबाद में पहला कार्यक्रम होगा। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में कार्यक्रम होगा।
राजद नेता तेजस्वी ने पूर्णिया की रैली में पीएम मोदी के घुसपैठियों को लेकर दिए बयान पर भी हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कौन सी बात ये लोग कर सकते हैं। उन्हें घुसपैठियों को बाहर भगाने से कौन रोक रहा है? 11 साल से उनकी सरकार है, उनके प्रधानमंत्री रहते घुसपैठिए कैसे घुस गए? 20 साल से बिहार में उनकी सरकार है, घुसपैठिए कैसे घुस गए? घुसपैठिए कौन हैं, यह तो कोई बताए? केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं होगा। झारखंड में जब चुनाव था, तब घुसपैठिए थे, अब वहां नहीं हैं?
उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के जरिए असल में लोगों को मुद्दों से भटकाना है। असल मुद्दा पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और कार्रवाई है। बिहार के एक मंत्री ने पत्रकार की पिटाई की और गाली-गलौज किया। 2005 के पहले कभी ऐसा होता था कि विपक्ष के नेता को एफआईआर के लिए जाना पड़ता था। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हैं। तेजस्वी यादव ने 'माई बहन मान योजना' को लेकर FIR पर कहा कि मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसा किया गया है।
तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर कहा कि हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार की मालिक जनता है और वही मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार वे बदलाव चाहते हैं। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाकर पूछिए कि वे किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा, लेकिन हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है और समय आने पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी।