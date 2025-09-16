Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव, कहा- नया बिहार बनाने के लिए बदलाव जरूरी, PM मोदी पर बोला हमला

तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। जानिए पीएम मोदी के घुसपैठियों पर दिए बयान पर क्या कहा?

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 16, 2025

RJD leader, Tejashwi Yadav
राजद नेता, तेजस्वी यादव (फोटो- IANS)

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) एक बार फिर बिहार यात्रा (Bihar Yatra) पर निकले हैं। तेजस्वी ने कहा कि नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए यात्रा पर निकाल रहे हैं। पिछली यात्रा के दौरान जो जिले छूट गए थे, उन्हें इस यात्रा में कवर किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि पिछली यात्रा में लोगों का अपार समर्थन मिला था। इस यात्रा में भी लोगों का जन सैलाब उमड़ेगा।

तेजस्वी ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए किसान और मजदूर के सम्मान के लिए, मां और बहनों की सुरक्षा के लिए और प्रदेश में कल-कारखाने लगाने के संकल्प के साथ इस यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी ने बताया कि आज जहानाबाद में पहला कार्यक्रम होगा। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में कार्यक्रम होगा।

ये भी पढ़ें

आधी रात को अचनाक अस्पताल पहुंचे तेजस्वी यादव, खोल दी नीतीश सरकार की पोल
राष्ट्रीय
image

पीएम मोदी के बयान पर साधा निशाना

राजद नेता तेजस्वी ने पूर्णिया की रैली में पीएम मोदी के घुसपैठियों को लेकर दिए बयान पर भी हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कौन सी बात ये लोग कर सकते हैं। उन्हें घुसपैठियों को बाहर भगाने से कौन रोक रहा है? 11 साल से उनकी सरकार है, उनके प्रधानमंत्री रहते घुसपैठिए कैसे घुस गए? 20 साल से बिहार में उनकी सरकार है, घुसपैठिए कैसे घुस गए? घुसपैठिए कौन हैं, यह तो कोई बताए? केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं होगा। झारखंड में जब चुनाव था, तब घुसपैठिए थे, अब वहां नहीं हैं?

उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के जरिए असल में लोगों को मुद्दों से भटकाना है। असल मुद्दा पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और कार्रवाई है। ‎बिहार के एक मंत्री ने पत्रकार की पिटाई की और गाली-गलौज किया। 2005 के पहले कभी ऐसा होता था कि विपक्ष के नेता को एफआईआर के लिए जाना पड़ता था। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हैं। तेजस्वी यादव ने 'माई बहन मान योजना' को लेकर FIR पर कहा कि मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसा किया गया है। ‎

महागठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं

तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर कहा कि हमारे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिहार की मालिक जनता है और वही मुख्यमंत्री बनाती है। इस बार वे बदलाव चाहते हैं। आप बिहार के किसी व्यक्ति से जाकर पूछिए कि वे किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, जवाब मिल जाएगा, लेकिन हमारे गठबंधन में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है और समय आने पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Sept 2025 02:01 pm

Published on:

16 Sept 2025 01:59 pm

Hindi News / National News / बिहार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव, कहा- नया बिहार बनाने के लिए बदलाव जरूरी, PM मोदी पर बोला हमला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.