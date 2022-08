डिप्टी सीएम बनने के बाद आज पहली बार लालू यादव से मिलेंगे तेजस्वी यादव, मंत्रालयों के बंटवारे पर होगी चर्चा

Tejashwi Yadav Meet Lalu Yadav: बिहार में महागठबंधन सरकार के कैबिनेट विस्तार से पहले आज तेजस्वी यादव लालू यादव से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के लिए तेजस्वी दिल्ली पहुंच चुके हैं। मालूम हो कि 16 अगस्त को बिहार में मंत्रीमंडल का विस्तार होना है।

Tejashwi Yadav Will meet Lalu Yadav today First Time after Becoming Deputy CM