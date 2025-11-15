तेजप्रताप जैसा ही आया तेजस्वी का रिएक्शन, सोशल मीडिया पोस्ट में दिखा दर्द; कहा- उतार चढ़ाव आना…

वहीं लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने भी शनिवार को एक पोस्ट किया था। यह पोस्ट उनकी पार्टी के फेसबुक अकाउंट पर किया गया। जिसमें लिखा- जरूरी नहीं कि गलत करने से ही दर्द मिले। कभी–कभी बहुत ज्यादा सही होने की भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन जो जनता के लिए सच्चाई पर खड़ा है उसे हर कीमत मंजूर है।