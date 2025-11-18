Bihar Politics: बहन रोहिणी आचार्य के अपमान पर फिर भड़के तेजप्रताप, दे डाली खुली चेतावनी, कहा- सुन लो…

तेजप्रताप ने यह भी कहा- हमारी रोहिणी दीदी के साथ जयचंदों द्वारा जो व्यवहार किया गया, इस घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ, वह मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो हुआ, वह किसी भी तरह से असहनीय है। उन्होंने चेतावनी देते हुए आगे कहा- सुन लो जयचंदों, परिवार पर वार करोगे तो जनता कभी माफ नहीं करेगी।