Bihar Politics: बहन रोहिणी आचार्य के अपमान पर फिर भड़के तेजप्रताप, दे डाली खुली चेतावनी, कहा- सुन लो…

अपनी बहन रोहिणी आचार्य के अपमान पर तेजप्रताप यादव फिर भड़क उठे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव और उनके साथियों को खुली चेतावनी दे दी है।

पटना

image

Mukul Kumar

Nov 18, 2025

तेजप्रताप यादव और रोहिणी आचार्य। (फोटो- IANS)

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहिणी ने कहा है कि तेजस्वी यादव और उनके करीबी संजय यादव और रमीज ने उन्हें अपमानित किया और उनके मायके से छुड़वाया। रोहिणी ने यह भी आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने उनकी किडनी दान करने पर उन्हें गंदी किडनी देने का ताना दिया था।

रोहिणी का आरोप

रोहिणी ने अपने आरोपों में कहा है कि तेजस्वी यादव संजय यादव और रमीज के सुझावों पर चलते हैं, जो पार्टी की हार का कारण बना। रोहिणी ने यह भी कहा है कि वह राजनीति और परिवार से नाता तोड़ रही हैं। इस विवाद पर रोहिणी के भाई तेजप्रताप यादव ने एक फिर भड़क गए हैं।

उन्होंने सोमवार देर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा- हम किसी भी हालत में अपनी बहन का अपमान बर्दास्त नहीं करेंगे, जयचंदो को इस दुर्व्यवहार का परिणाम जरूर चुकाना पड़ेगा!

क्या बोले तेजप्रताप?

तेजप्रताप ने यह भी कहा- हमारी रोहिणी दीदी के साथ जयचंदों द्वारा जो व्यवहार किया गया, इस घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ, वह मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो हुआ, वह किसी भी तरह से असहनीय है। उन्होंने चेतावनी देते हुए आगे कहा- सुन लो जयचंदों, परिवार पर वार करोगे तो जनता कभी माफ नहीं करेगी।

पहले तेजप्रताप ने कहा था- कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा

बता दें कि रोहिणी के अपमान को लेकर तेजप्रताप यादव ने कुछ दिन पहले भी प्रतिक्रिया दी थी। इससे पहले उन्होंने कहा था- मेरी बहन का जो अपमान करेगा, उस पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा।

इसके साथ, तेजप्रताप ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव से अपील की है कि वह एक इशारा करें, ताकि इन 'जयचंदों' को सबक सिखाया जा सके।

तेजप्रताप ने यह भी कहा कि यह लड़ाई किसी दल की नहीं है, बल्कि परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है।

बता दें कि रोहिणी को लेकर बिहार के तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राजद प्रमुख लालू यादव के परिवार में चल रहे कलह को उनका अंदरूनी मामला करार देते हुए कहा कि रोहिणी आचार्य द्वारा लगाए गए दुर्व्यवहार के आरोपों के बाद इन लोगों को शर्म आनी चाहिए।

