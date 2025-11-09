Bihar Politics: ‘दुश्मन मेरे पीछे लगे हैं…’, वाई प्लस सुरक्षा मिलने पर क्या बोले तेजप्रताप यादव? तेजस्वी को लेकर भी दिया बयान

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव। (फोटो- IANS)
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव की सुरक्षा बिहार चुनाव के बीच बढ़ा दी गई है। वह महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्र ने उन्हें वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी है। इसपर तेजप्रताप ने प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है, मेरी हत्या भी कराई जा सकती है। दुश्मन मेरे पीछे लगे हैं। तेजप्रताप यादव की सुरक्षा ऐसे समय में बढ़ाई गई है, जब बिहार में दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है।
चुनाव प्रचार के आखिरी दिन रविवार को तेजप्रताप यादव ने कहा कि वे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनावी अभियान को तेज करने के लिए कई विधानसभाओं में जा रहे हैं।
उन्होंने दावा किया है कि जनशक्ति जनता दल के सभी उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। उनकी पार्टी की लहर चल रही है। इसके साथ, तेजप्रताप ने महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव को जन्मदिन पर शुभकामनाएं भी दी।
उन्होंने कहा कि तेजस्वी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके उज्ज्वल भविष्य, उन्नति और आशीर्वाद की कामना करता हूं।
इस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव एक दूसरे पर हमलावर रहे हैं। महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे तेजप्रताप यादव के खिलाफ तेजस्वी ने राजद से डॉ मुकेश रौशन को उम्मीदवार बनाया है।
तेजस्वी ने राजद प्रत्याशी के खिलाफ लगातार चुनावी सभाएं की। इसके जवाब में तेजप्रताप भी राघोपुर विधानसभा चुनाव में लगातार अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया।
चुनाव के दौरान तेजप्रताप ने अपने छोटे भाई को कई बार बच्चा कहकर तंज कसा। कहा कि वे अभी बच्चे हैं, उन्हें मालूम नहीं, चुनाव के बाद उन्हें झुनझुना थमा देंगे।
तेजप्रताप कई मंचों पर कह चुके हैं उन्हें साजिश के तहत राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और परिवार से निकाला गया। उनके लिए पार्टी से बड़ी जनता है। तेजप्रताप को भरोसा है कि इस चुनाव में उनकी नई पार्टी को जनता से प्यार मिलेगा।
