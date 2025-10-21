तेलंगाना में कांस्टेबल की हत्या के आरोपी की एनकाउंटर में मौत, डॉक्टर और नर्सों को बचाने के लिए पुलिस ने चलाई गोली

तेलंगाना (Telangana) के निजामाबाद जिले में कांस्टेबल की हत्या के आरोपी शेख रियाज की पुलिस मुठभेड़ (encounter) में मौत हो गई। आरोपी पर पुलिस कॉन्स्टेबल प्रमोदी की चाकू मारकर हत्या का आरोप था। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया गया था। इसी दौरान 24 वर्षीय शेख रियाज ने मौके का फायदा उठाकर पुलिस की पिस्तौल छीनी और फायरिंग करने की कोशिश की। पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिसमें रियाज मारा गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने बताया कि रियाज के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और घटनास्थल की जांच की जा रही है।