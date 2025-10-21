Patrika LogoSwitch to English

तेलंगाना में कांस्टेबल की हत्या के आरोपी की एनकाउंटर में मौत, डॉक्टर और नर्सों को बचाने के लिए पुलिस ने चलाई गोली

तेलंगाना में कांस्टेबल की हत्या के आरोपी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। आरोपी कई मामलों में वांछित था। पुलिस ने कहा कि डॉक्टर और नर्सों को बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी।

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 21, 2025

Gun Firing

Gun Firing (file photo)

तेलंगाना (Telangana) के निजामाबाद जिले में कांस्टेबल की हत्या के आरोपी शेख रियाज की पुलिस मुठभेड़ (encounter) में मौत हो गई। आरोपी पर पुलिस कॉन्स्टेबल प्रमोदी की चाकू मारकर हत्या का आरोप था। पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया गया था। इसी दौरान 24 वर्षीय शेख रियाज ने मौके का फायदा उठाकर पुलिस की पिस्तौल छीनी और फायरिंग करने की कोशिश की। पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिसमें रियाज मारा गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने बताया कि रियाज के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है और घटनास्थल की जांच की जा रही है।

क्यों की थी कान्स्टेबल प्रमोद की हत्या

पुलिस ने कहा कि आरोपी रियाज को वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी रिजाय को कॉन्स्टेबल प्रमोद बाइक पर बिठाकर थाने लेकर आ रहे थे। इसी दौरान रियाज ने अचानक प्रमोद के सीने पर चाकू से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल प्रमोद ने दम तोड़ दिया, जबकि सब-इंस्पेक्टर को भी हाथों में चोटें आईं। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया और रविवार को उसे सरंगापुर इलाके से गिरफ्तार किया था।

कई मामलों में था आरोपी

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि शेख रियाज वाहन चोरी के मामले का आरोपी था। गिरफ्तारी के बाद भी वह बार-बार पुलिस की कैद से फरार होने की कोशिश करता रहता था। रविवार को उसने सरंगापुर इलाके में एक अन्य व्यक्ति पर हमला करने की भी कोशिश की थी। निजामाबाद पुलिस आयुक्तालय ने बताया कि रियाज को पकड़ने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां यह मुठभेड़ हुई। पुलिस के अनुसार, घटना की विस्तृत जांच जारी है।

सरकारी मदद का दिया भरोसा

तेलंगाना पुलिस प्रमुख बी. शिवधर रेड्डी ने मारे गए कांस्टेबल प्रमोद को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई करती रहेगी और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी ने प्रमोद के परिवार के लिए कई राहतों की घोषणा की एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 300 वर्गफुट के आवासीय भूखंड का आवंटन किए जाने का आश्वासन दिया।

Published on:

21 Oct 2025 11:08 am

Hindi News / National News / तेलंगाना में कांस्टेबल की हत्या के आरोपी की एनकाउंटर में मौत, डॉक्टर और नर्सों को बचाने के लिए पुलिस ने चलाई गोली

