तेलंगाना ग्रामीण निकाय चुनाव की आ गई डेट, पांच चरणों में होगा मतदान; जारी हुआ नोटिफिकेशन

तेलंगाना में ग्रामीण निकाय चुनाव की डेट फाइनल हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने बतया कि अक्टूबर-नवंबर में निकाय चुनाव होंगे। मतदान पांच चरणों होगा।
बता दें कि तेलंगाना में जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (जेडपीटीसी), मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (एमपीटीसी) और ग्राम पंचायतों के लिए मतदान होना है।
एमपीटीसी और जेडपीटीसी के चुनाव 23 और 27 अक्टूबर को दो चरणों में होंगे, जबकि ग्राम पंचायतों के लिए मतदान 31 अक्टूबर, 4 नवंबर और 8 नवंबर को तीन चरणों में होंगे।
इन चुनावों में 1।67 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। राज्य चुनाव आयुक्त रानी कुमुदिनी ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की।
जेडपीटीसी और एमपीटीसी में डाले गए मतों की गिनती 11 नवंबर को होगी, जबकि ग्राम पंचायतों में मतगणना मतदान के बाद होगी।
31 जिलों के 565 मंडलों में चुनाव होंगे। 565 जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन आयोग (जेडपीटीसी), 5,749 मंडल परिषद प्रादेशिक निर्वाचन आयोग (एमपीटीसी), 12,733 ग्राम पंचायतों और 1,12,288 वार्डों के लिए मतदान होगा।
मतदान मतपेटियों और मतपत्रों के माध्यम से होगा। मतपेटियां गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से मंगाई गईं हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं की संख्या 1,67,03,168 है, जिनमें 81,65,894 पुरुष, 85,36,770 महिलाएँ और 504 अन्य मतदाता हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मतदान करने और चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने की अपील की है।
वहीं, विभिन्न मामलों में अदालतों द्वारा जारी स्थगन आदेशों के कारण 14 एमपीटीसी क्षेत्रों, 27 ग्राम पंचायतों और 246 वार्डों में चुनाव नहीं होंगे। उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग को 30 सितंबर तक या उससे पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था।
इसपर राज्य चुनाव आयोग ने सितंबर से 45 दिनों का विस्तार देने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। अब रानी कुमुदिनी ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव पूरी कराने की सभी गतिविधियां पूरी कर ली हैं।
