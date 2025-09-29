तेलंगाना ग्रामीण निकाय चुनाव की आ गई डेट, पांच चरणों में होगा मतदान; जारी हुआ नोटिफिकेशन

तेलंगाना में ग्रामीण निकाय चुनाव की तारीखें तय हो गई हैं। राज्य चुनाव आयोग ने बताया कि अक्टूबर-नवंबर में पांच चरणों में मतदान होगा। चुनाव जिला परिषद, मंडल परिषद और ग्राम पंचायतों के लिए होंगे। आयोग ने अभी विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। 2 min read