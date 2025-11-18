क्या तेलंगाना के स्पीकर को नया साल जेल में मनाना पड़ेगा? कानूनी विशेषज्ञों ने चीफ जस्टिस की टिप्पणी पर जताई आपत्ति

इस बीच, टीपीसीसी के कानूनी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पोन्नम अशोक गौड़ ने भी चीफ जस्टिस की टिप्पणियों पर चिंता व्यक्त की। गौड़ ने एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए कहा- न्यायाधीशों की मौखिक टिप्पणियां बाध्यकारी आदेश नहीं हो सकती हैं। मौखिक टिप्पणियों का कानूनी प्रभाव नहीं होगा, जब तक कि अदालत के आदेश में उन्हें लिखा न जाए।